2020/11/28 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن “وزير الداخلية يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة”، لافتاً إلى أن “الغانمي وجه تعليماته للتشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توجيهاً للقوات الأمنية استعداداً للانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر توجيهاً للقوات الأمنية استعداداً للانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر توجيهاً للقوات الأمنية استعداداً للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).