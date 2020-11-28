2020/11/28 | 13:47 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 نوفمبر 2020 | 01:46 مساءً | عدد القراءات : 6

اعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد المخالف في القائم

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن اعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد غير المطابق للمواصفات في مركز جمرك القائم الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، ان "كوادرها في مركز جمرك القائم الحدودي قامت بأعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد لفشله بالفحوصات المختبرية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية حسب جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وأضافت انه "تمت الأجراءات وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة".

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