بالصورة.. العجلة المفخخة التي استهدفت العالم الايراني فخري زاده

2020/11/28 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تداولت وسائل اعلام ايرانية، السبت، صورة للعجلة المفخخة التي انفجرت بالقرب من عجلة العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاده وأدت الى استشهاده.

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