لليوم الخامس بدون وفيات.. محافظة عراقية تسجل انخفاضا بإصابات كورونا

2020/11/28 | 13:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم السبت ، تسجيل انخفاض بإصابات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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