المتحدث بأسم الصدر يشكر مناصري ال الصدر لانضباطهم والتزامهم بالشروط الصحية

2020/11/28 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حساب “صالح محمد العراقي”، السبت، على أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية والتي خلفت ضحايا.‎وقال الحساب المنسوب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: (28 تشرين الثاني 2020)، “‎بالأمس أثبت عشاق آل الصدر انضباطهم وتنظيمهم الدقيق وبالشروط الصحية الحضارية..… Readmore

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