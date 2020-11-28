2020/11/28 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الأمم المتحدة إلى إدانة عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع، العالم النووي محسن فخري زادة، مشيراً إلى وجود “مؤشرات جادة” لضلوع أميركا وإسرائيل في عملية الاغتيال.وحمّل تخت روانجي في رسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ومجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة المركز الخبري الوطني.

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