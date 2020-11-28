خامنئي يدعو لمعاقبة مرتكبي عملية اغتيال زاده.. وروحاني يتوعد بالرد في الزمان المناسب

2020/11/28 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العالم النووي الإيراني محسن زاده

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

197 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، السبت، إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة ومن يقف وراءهم، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد على اغتياله في الزمان المناسب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، 28 تشرين الثاني، بأن " خامنئي، دعا إلى استكمال الجهود العلمية والفنية التي كان يعمل عليها العالم محسن فخري زادة"، واصفا اياه بـ"العالم النووي الدفاعي".

وأضاف خامنئي، "استشهد أحد أبرز علماء بلدنا في المجالين النووي والدفاعي، الدكتور محسن فخري زادة، على يد مجموعة من المرتزقة، لقد ضحى بحياته في سبيل الله، ونال عبر جهوده العلمية العظيمة، ومنزلة الشهادة الرفيعة مكافأته من الله".

وتابع قائلا "على المسؤولين المعنيين متابعة جريمة الاغتيال ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم، ومتابعة الجهود العلمية..



العالم فخري زاده اغتيل على يد المرتزقة المجرمين الجناة الأشقياء".

ولفت خامنئي، إلى أن "فخري زاده هو أحد العلماء البارزين المميزين في المجالين النووي والدفاعي، وأنه عنصر علمي فريد استشهد في سبيل الله لجهوده ومساعيه العلمية العظيمة".

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس العدو"، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

وكشف روحاني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، عن آخر نشاطات العالم النووي، محسن فخري زاده، الذي أغتيل أمس في طهران، متوعدا بالرد في الزمان المناسب، مشددا على أن "إيران أكثر ذكاء وحكمة من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة".

وقال روحاني، "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".

وشدد الرئيس الإيراني على أن اغتيال العالم النووي الإيراني لن يمر من دون رد، مبينا أن "اغتيال العالم فخري زاده يثبت أن العدو يعيش حالة توتر خلال الأسابيع المقبلة ويشعر أن الضغوط على إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة".

وقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، أمس الجمعة في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، حيث قالت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يدعو لمعاقبة مرتكبي عملية اغتيال زاده.. وروحاني يتوعد بالرد في الزمان المناسب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يدعو لمعاقبة مرتكبي عملية اغتيال زاده.. وروحاني يتوعد بالرد في الزمان المناسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).