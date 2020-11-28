2020/11/28 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

335 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر رئيس منظمة فوكس للتنمية المدنية كوشش محمد، السبت، من زيادة تعاطي المخدرات والاتجار بها في مناطق كرميان بمحافظة السليمانية، مشيرا الى تمكن الاجهزة الامنية من وضع اليد على 618 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال عامين.

وذكر محمد في تصريح صحفي لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، ان "العراق وايران وتركيا مصادر اساسية للمخدرات المتوفرة في اقليم كوردستان، وبالمقارنة مع العام الماضي فقد ارتفع الاتجار بالمواد المخدرة في كوردستان بنسبة 30% الى 50%".

وكانت الاجهزة الامنية في منطقة كرميان قد اعتقلت خلال الـ 10 شهور الماضية 60 شخصا بتهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

واضاف، ان "هناك اشخاصا متنفذين يقفون خلف تجارة المخدرات، لان الاتجار بهذه المواد تعتبر عملية معقدة وصعبة في نفس الوقت".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من ازدياد تعاطي المخدرات والاتجار بها في منطقة بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من ازدياد تعاطي المخدرات والاتجار بها في منطقة بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).