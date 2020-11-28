انخفاض معدلات العنف ضد النساء في الاقليم

2020/11/28 | 14:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، عن احصائية بحالات العنف ضد النساء، مشيرة الى ان حالات القتل بلغت 7 خلال 9 اشهر منصرمة.

وقالت المديرية خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم تسجيل 7 حالات قتل و 18 حالات انتحار و33 انتحار حرقا كما تم تقديم 317 شكاوى و51 حالة اعتداء جنسي خلال 9 اشهر من العام الجاري.

وكانت حصيلة العنف ضد المرأة في 9 اشهر من عام 2019، مقتل 29 امرأة و47 حالة انتحار، و81 حالة انتحار حرقا، كما سجلت 911 شكوى، اضافة الى تسجيل 93 حالة اعتداء جنسي.

من جانبها قالت البرلمانية شادي نوروز عضو لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان معدلات العنف ضد المرأة في انخفاض مقارنة بالعام المنصرم، لافتة الى ان ظروف مواجهة كورونا من اسباب عدم حصول مراكز العنف ضد المرأة على احصائيات دقيقة، داعية حكومة اقليم كوردستان الى المزيد من العمل الجدي بشأن ملفات العنف ضد المرأة.

PUKmedia خاص‌

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