سلة العراق تواجه لبنان غداً وتعود إلى بغداد الاثنين

2020/11/28 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يلاقي المنتخب العراقي لكرة السلة، غداً الاحد، عند الساعة الواحدة ظهرا نظيره اللبناني في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 المقامة في البحرين.

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