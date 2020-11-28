ابتداءً من اليوم.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة في بغداد وعدد من المحافظات

2020/11/28 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، من عواصف رعدية وغزارة بالامطار تبدأ من مساء اليوم وتنحسر يوم غد، فيما توقع الى حدوث سيول في عدة مناطق.

وقال عطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أجواء البلاد ستتعرض الى حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتج عن اندافع هواء بارد في الطبقات العليا وتسخين في السفلة، وهذا ما ينتج عنه تكون سحب ركامية رعدية في مناطق عديدة وأمطار متفاوتة الشدة تستمر من اليوم السبت الى ظهر يوم الجمعة وبعدها تتلاشى تدريجياً".





واضاف، ان "مناطق البلاد مرشحة للامطار بين خفيفة الى معتدلة الشدة"، لافتا الى ان "هناك تحذيرات في مناطق بغداد وديالى وجنوب صلاح الدين وواسط وميسان من هطول غزيره تبدأ من مساء اليوم حتى فجر يوم الجمعة".





وأوضح عطية انه " يتوقع وصول السيول الايرانية الى محافظة ديالى وواسط وشمال محافظة ميسان، بعد أن تتعرض لهطول أمطار غزيرة اليوم وغداً".

وأشار إلى أن "هناك حالة جوية أخرى تبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر الى يوم الاربعاء وستكون خفيفة يوم الخميس"، مشير الى انه "هناك انخفاضاً في نهاية الاسبوع في انخفاض درجات الحرارة".

وقال المتنبئ الجوي، إن "الأمطار في مناطق نينوى وغرب وشمال غرب الانبار ستكون خفيفة".

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