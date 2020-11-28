عضو بالمالية النيابية: كل وزارة عراقية عبارة عن ’’دولة’’.. الإصلاح شبه مستحيل

2020/11/28 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020)، أن كل وزارة كانت عبارة عن دولة، الأمر الذي يجعل عملية الإصلاح شبه مستحيلة، على حد قوله.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزير التخطيط، وخلال استضافته في الجلسة العامة مع رئيس الوزراء، أكد أنه (ليس لديه العدد الدقيق لموظفي الدولة)، وعليه يجب أن تكون هناك حلول بهذا الخصوص، منها أن تلجأ الحكومة الى آلية معينة، كأن تعتمد على النظام البايومتري لإثبات عدد الموظفين، أو أن يتم تأسيس قاعدة بيانات لكل مؤسسة في الدولة".

وأضاف، أن "هذه القاعدة يجب أن تكون مبنية على أسس علمية تثبت أولاً وجود الموظف في تلك الدائرة، ومدى حاجة الحكومة إلى ذلك الموظف لكي يتم تحريك التنقلات، لا سيما أن هناك مؤسسات مكتظة بالموظفين تقابلها مؤسسات تعاني نقصاً حاداً فيهم".

وأكمل قائلاً: "يجب أن يكون هناك تنظيم لهذا العمل"، مشيراً الى أن "الوزارات سابقا كانت تقوم على المحاصصة، لذلك فإن كل وزارة كانت عبارة عن (دولة) بحد ذاتها، وبالتالي فإن عملية الإصلاح شبه مستحيلة".

وبيّن كوجر، أن "الحكومة الحالية هي الوحيدة التي لديها الجرأة في تشخيص الخلل، ويفترض أن يتم البدء بخطوات علاجية لهذا الخلل المتراكم الذي لا تتحمله الحكومة الحالية وحدها"، داعياً إياها الى أن "تضع آلية لاكتشاف الفضائيين".

وكانت الحكومة الحالية، قد أطلقت في وقت سابق، مشروعاً إصلاحياً للوضع الاقتصادي في البلاد، أسمته "الورقة الإصلاحية"، قال مسؤولون حكوميون، إنها ستقلل من الاعتماد على النفط.





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