امطار غزيرة تهطل على النجف ودخول دوائرها الخدمية حالة الاستنفار القصوى

2020/11/28 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/شهدت النجف الأشرف هطول أمطار غزيرة غمرت شوارع المحافظة واقضيتها ونواحيها .ووجه محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح صحفي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة السيول الناتجة من تلك الامطار .وملأت شوارع مركز المحافظة الرئيسية الامطار ودخلت الى المنازل خاصة في الأحياء السكنية الفقيرة./انتهى.

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