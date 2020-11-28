استشهاد واصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2020/11/28 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.



وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "عبوة ناسفة انفجرت بين قريه حسونه بير وابن شغيدان ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل ".واضاف ان"الانفجار استهدف مركبة زراعية ما اسفر عن استشهاد مدني واصابة سائقها بجروح خطيرة نقل الى مستشفى قريب للحادث "./انتهى

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