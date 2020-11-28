2020/11/28 | 14:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدفعية تركية تستهدف قرى في دهوك وتلحق اضراراً جسيمة.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية تركية تستهدف قرى في دهوك وتلحق اضراراً جسيمة.. صور ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية تركية تستهدف قرى في دهوك وتلحق اضراراً جسيمة.. صور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).