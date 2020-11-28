2020/11/28 | 14:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

السبت 28 نوفمبر 2020 | 01:59 مساءً | عدد القراءات : 14

انقاذ فتاة من محاولة ابتزاز إلكتروني في بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إنقاذ فتاة من أهالي بغداد من محاولة ابتزاز إلكترونية.

وذكر إعلام الشرطة في بيان أن "الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف، تمكنت من إحباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص من محافظة النجف بحق فتاة من العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من الفتاة عن طريق الخط الساخن 497، حيث تمكنت الشرطة المجتمعية من الوصول الى الشخص المبتز والاتصال به، من أجل إنهاء عملية الابتزاز وتعريفه بالمواد القانونية التي يحاسب عليها كل من يقوم بأعمال الابتزاز".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعية، واجهت مبتز الفتاة بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، الأمر الذي جعله يعترف بها، ويقوم بمسح كل ما يتعلق بالفتاة من صور ومحادثات، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تكرار فعلته تلك، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وأوضح البيان، أن "ذلك جاء بناء على رغبة وطلب الفتاة بحل قضيتها وديا دون اللجوء للقضاء لضرورات اجتماعية وشخصية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ فتاة من محاولة ابتزاز إلكتروني في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ فتاة من محاولة ابتزاز إلكتروني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).