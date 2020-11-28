متظاهرو الحبوبي يستغيثون بالسيستاني: الناصرية ’سقطت’.. وينتظرنا الكثير من الموت!

لذا نطالب المرجعية العليا بالتدخل لحماية ارواح الشباب ومعاقبة الميليشيات المجرمة عبر تجريمها شرعياً وببيانات واضحة كونها تدعي سلوكاً دينياً تجاه الثورة الشاملة لكل طوائف وأصناف المجتمع العراقي ، والضغط معنا على الحكومة والامم المتحدة لايجاد مخرج لهذه الازمة العصيبة.
ايضا نطالب من ساحة الحبوبي حكومة الكاظمي بتقديم استقالتها لهذا الفشل الكبير بحفظ هيبة الدولة وحماية ارواح الشعب وحماية حق الاحتجاج والرفض والتعبير .
اما حكومة ذي قار المحلية متمثلة بمحافظها وقائد الشرطة الذي سمح لهذا الاجرام ولم يتدخل بأي حرف او موقف ،نقول ان الناصرية ستعاقبكم على هذا الخذلان الكبير .
نطالب الامم المتحدة بالتدخل فوراً ونعلن لها بأن الحكومات المتعاقبة عاجزة عن حماية الشعب وان المجازر تعددت وينتظرنا الكثير من الموت والدمار بوجود السلاح المنفلت ان لم تتدخلوت فعليا وليس شكليا في حماية العراقيين .
المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى ،والخزي والعار لقادة الموت والخراب في العراق .
كتب هذا البيان في ساحة الحبوبي الصامدة ساحة الحبوبي ضمير ثورة تشرين 2020/11/28يوم السبت عصرا#الحرية_لسجاد_العراقي
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