متظاهرو الحبوبي يستغيثون بالسيستاني: الناصرية ’سقطت’.. وينتظرنا الكثير من الموت!

2020/11/28 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ساحة الحبوبي.يوم امس كانت الناصرية تتحضر لأستذكار مجزرة الزيتون في العام الماضي والتي ارتكبت بحق المتظاهرين العزل وراح ضحيتها العشرات من ابناء الناصرية شهداء بالرصاص الحي ومئات الجرحى والمعاقين، استمر القمع الممنهج من الحكومة والميليشيات الساندة لها يومين انذاك .وفي ظل هذا الظرف الحزين للأستذكار تفاجئنا بأقتحام ساحة الحبوبي من قبل ميليشات تابعة لاحد الجهات الحزبية( التيار الصدري) التي اعترفت بالجريمة عبر بيانات تابعة لقيادتها، وهي محملة بكل انواع الاسلحة ،اقدمت على حرق وتجريف كل الخيم في الساحة دون وجه حق وراح ضحية اقتحامها الجبان هذا شهداء وجرحى تجاوزوا المئة .حدثت هذه المجزرة امام انظار القوات الامنية بكل صنوفها ولم تقدم اي حماية لساحة الحبوبي وكأنما الامر تم بأتفاق بين الطرفين .هذه الميليشيات سيطرت سيطرة مطلقة على مركز المحافظة بأسلحتها واستطاعت اسقاط المدينة بيدها ،والقوات الامنية والحكومة المركزية والمحلية بوضع تفرج غريب .

لذا نطالب المرجعية العليا بالتدخل لحماية ارواح الشباب ومعاقبة الميليشيات المجرمة عبر تجريمها شرعياً وببيانات واضحة كونها تدعي سلوكاً دينياً تجاه الثورة الشاملة لكل طوائف وأصناف المجتمع العراقي ، والضغط معنا على الحكومة والامم المتحدة لايجاد مخرج لهذه الازمة العصيبة.

ايضا نطالب من ساحة الحبوبي حكومة الكاظمي بتقديم استقالتها لهذا الفشل الكبير بحفظ هيبة الدولة وحماية ارواح الشعب وحماية حق الاحتجاج والرفض والتعبير .

اما حكومة ذي قار المحلية متمثلة بمحافظها وقائد الشرطة الذي سمح لهذا الاجرام ولم يتدخل بأي حرف او موقف ،نقول ان الناصرية ستعاقبكم على هذا الخذلان الكبير .

نطالب الامم المتحدة بالتدخل فوراً ونعلن لها بأن الحكومات المتعاقبة عاجزة عن حماية الشعب وان المجازر تعددت وينتظرنا الكثير من الموت والدمار بوجود السلاح المنفلت ان لم تتدخلوت فعليا وليس شكليا في حماية العراقيين .

المجد والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى ،والخزي والعار لقادة الموت والخراب في العراق .

كتب هذا البيان في ساحة الحبوبي الصامدة ساحة الحبوبي ضمير ثورة تشرين 2020/11/28يوم السبت عصرا#الحرية_لسجاد_العراقي

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