2020/11/28 | 14:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الحملة الاعلامية التي رافقت العملية الانتخابية الأميركية بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري، دأبت بعض الوسائل الاعلامية العربية، من خلال تعريفها بالرئيس بايدن، والتوقف عند أبرز محطات سيرته الشخصية والمهنية، تكرار التركيز بشكل خاص على نشأته كطفل وسط أسرة فقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفقر كوصمة أبدية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفقر كوصمة أبدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).