2020/11/28 | 14:17 - المصدر: سفن سكاي

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شهدت النجف الأشرف هطول أمطار غزيرة غمرت شوارع المحافظة واقضيتها ونواحيها .

ووجه محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح صحفي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة السيول الناتجة من تلك الامطار .

وملأت شوارع مركز المحافظة الرئيسية الامطار ودخلت الى المنازل خاصة في الأحياء السكنية الفقيرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة امطار غزيرة تضرب النجف ومحافظها يعلن حالة الاستنفار القصوى 7 SKY TV.

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