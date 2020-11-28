القبض على عنصرين استهدفا القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد

2020/11/28 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهمين اشتركا في استهداف القوات الأمنية والمتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

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