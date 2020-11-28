كشف أثري ثمين.. العثور على كنز مفقود منذ 1000 عام

2020/11/28 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عثر علماء آثار كوريون جنوبيون عن كنز مفقود منذ ما يقرب من 1000 عام تحت سطح البحر.

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