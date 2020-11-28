2020/11/28 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للإعمار والخدمات تبحث آلية استمرار المشاريع المتلكئة في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للإعمار والخدمات تبحث آلية استمرار المشاريع المتلكئة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).