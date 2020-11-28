القبض على إرهابيين داعمين لـ”داعش” لوجستياً في كركوك

2020/11/28 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين داعمين لتنظيم “ داعش” الاجرامي لوجستياً في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية بعد نصب كمين محكم لهما في قرية السهيل ضمن قضاء داقوق بمحافظة كركوك”.وأضافت أنه “من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بتقديم الدعم اللوجستي والمواد الغذائية وأجهزة الاتصال الى احدى المفارز الإرهابية في وادي الشاي، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية”.



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