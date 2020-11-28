البرلمان الكردستاني يعقد أولى جلساته ضمن الفصل التشريعي الجديد لفصل الخريف الاثنين المقبل

2020/11/28 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/اعلنت رئاسة البرلمان الكردستاني عقد الجلسة الاولى للبرلمان ضمن الفصل التشريعي الجديد لفصل الخريف يوم الاثنين، المقبل بحضور عدد من وزراء الحكومة.وذكرت الرئاسة في بيان إنه سيتم في الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون التربية والتعليم في إقليم كردستان، ومشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة، مضيفا أن الجلسة ستشهد قراءة تقارير لجان العلاقات ولجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب، بحضور الوزراء ذوي العلاقة في حكومة الاقليم .واشار البيان إلى أن البرلمان سيناقش الاقتراحات المقدمة من بعض الكتل بشأن توفير فرص العمل في الاقليم .وكانت كتل المعارضة في البرلمان الكردستاني قد قاطعت جلسة البرلمان الاخيرة الخاصة بهجرة الشباب من اقليم كردستان بحضور وزير الثقافة./إنتهى

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