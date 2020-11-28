الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة مياه الأمطار ويزور إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ

2020/11/28 | 14:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على الاستعدادات المستمرة لتأمين عملية تصريف مياه الأمطار، وزار إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، والتقى بالكوادر العاملة فيها./انتهى7

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