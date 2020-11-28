2020/11/28 | 14:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت ، توقعات حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، التي ستشهد أمطاراً اليوم في عموم العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس: عواصف رعدية وامطار غزيرة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس: عواصف رعدية وامطار غزيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).