2020/11/28 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن اعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد غير المطابق للمواصفات في مركز كمرك القائم الحدودي.وقالت الهيئة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان “كوادرها في مركز كمرك القائم الحدودي قامت بأعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد لفشله بالفحوصات المختبرية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية حسب جهاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة اصدار شاحنتين محملتين بالحديد المخالف للمواصفات في مركز كمرك القائم الحدودي المركز الخبري الوطني.

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