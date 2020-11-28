الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة مياه الأمطار ويزور إحدى محطات تصريف المياه

2020/11/28 | 14:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اطلع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على الاستعدادات المستمرة لتأمين عملية تصريف مياه الأمطار، وزار إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ، والتقى بالكوادر العاملة فيها.

وتابع الكاظمي ميدانياً التحضيرات والاستعدادات التي اتخذتها الكوادر الخدمية في أمانة بغداد والأجهزة الخدمية الأخرى، من أجل تأمين تصريف مياه الأمطار.

كما وجّه الكاظمي بتجاوز المشاكل التي واجهت عمل هذه الكوادر، واستباق التوقفات رغم العقبات البنيوية التي تعتري شبكة تصريف المياه في عموم البلاد، إذ أنها مازالت تعاني من التقادم وعدم التحديث، كما أنها لا تواكب الزيادة السكانية التي حصلت في جميع الأحياء السكنية لمدينة بغداد.

ووجّه الكاظمي كلمة الى العاملين في هذا القطاع الخدمي، حثّهم فيها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهود الاستثنائية ، فهي مسؤولية أجهزة الدولة تجاه المواطن، مبيّناً أن المواطن العراقي يستحق أن ينال أفضل الخدمات، وتوفير الحياة الكريمة له.

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