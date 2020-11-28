2020/11/28 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإثيوبي إنه سيسيطر على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي في الأيام المقبلة وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد بدء المرحلة الأخيرة من الهجوم في الإقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصمة الإقليم تتعرض لقصف عنيف.. تيغراي تتهم إثيوبيا ببدء الهجوم على مقلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصمة الإقليم تتعرض لقصف عنيف.. تيغراي تتهم إثيوبيا ببدء الهجوم على مقلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).