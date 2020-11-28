2020/11/28 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى الشروع بتنفيذ بنود الورقة البيضاء للاصلاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تدعو الكاظمي للشروع بتنفيذ بنود الورقة البيضاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية النيابية تدعو الكاظمي للشروع بتنفيذ بنود الورقة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).