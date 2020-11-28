بالصور.. الكاظمي يتابع الاستعدادات لمواجهة الامطار

2020/11/28 | 14:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الاستعدادات لمواجهة مياه الأمطار خلال زيارته إحدى محطات تصريف المياه في جانب الكرخ.

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