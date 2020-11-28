2020/11/28 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- خرج المئات من سكان منطقة “المسحك” في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، اليوم السبت، في تظاهرة للمطالبة بتطويع قوات للحشد الشعبي وتثبيت مقاتلي الحشد العشائري لمواجهة خطر وهجمات داعش.وقال مدير ناحية الزوية محمد زيدان، في تصريح صحفي: إن “سكان منطقة المسحك التابعة للناحية نظموا تظاهرة سلمية لدعم الاجهزة الامنية والمطالبة بتطويع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات شعبية في منطقة المسحك في بيجي تطالب بحشد شعبي لمواجهة داعش المركز الخبري الوطني.

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