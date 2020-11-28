2020/11/28 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بتجاوز مشاكل تصريف المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بتجاوز مشاكل تصريف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).