نائب:قانون المحكمة الاتحادية سيمرر في الجلسات المقبلة

2020/11/28 | 14:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، السبت، ان مجلس النواب سيمرر قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة.وقال العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، “هنالك شبه اتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب لانهاء ملفها بشكل تام”، لافتا الى ان “الجلسات المقبلة ستشهد تمرير القانون بما يخدم جميع الاطراف”.واضاف ان “تمرير قانون المحكمة الاتحادية او حل اشكالية نقص اعضائها امر مهم في اتمام الانتخابات المكبرة”، مبينا ان “عدم حسم قضية المحكمة الاتحادية سيؤثر على توقيت الانتخابات وبتالي يصعب تحقيقها”.وحدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في وقت سابق، خيارين أمام البرلمان لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، الأول تعديل نص الفقرة الثالثة الملغاة من قبل المحكمة الاتحادية، أو المضي في التشريع”.انتهى ٢٥ ت

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