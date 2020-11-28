وزارة التربية: قرار بدء العام الدراسي صدر من خلية الأزمة لموجهة كورونا

2020/11/28 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية أن قرار بدء العام الدراسي صدر من خلية الأزمة لموجهة جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن خلية الأزمة هي من حدد موعد بدء العام الدراسي وبواقع يوم واحد لكل مرحلة، لافتة الى أن وظيفتها هي وضع الآليات لبدء العام الدراسي.

وأضافت، أنها وضعت برنامجا للمدارس بحسب طبيعة الدوام فيها.

وكان وزير الصحة حسن التميمي وجه بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة، مبينا أن الحملات تشمل جميع المراحل تزامنا مع بدء العام الدراسي.

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