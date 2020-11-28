الاعلان عن موعد توزيع الرواتب في اقليم كوردستان

2020/11/28 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، السبت، بدء توزيع رواتب شهر تشرين الاول في اقليم كوردستان خلال منتصف الاسبوع المقبل.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ ان ار تي، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، انه "رغم تأخر وصول اموال النفط الى وزارة المالية، فان الوزارة في انتظار وصول الاموال من بغداد، وفي حال عدم وصوله حتى منتصف الاسبوع، فستبدأ الوزارة في توزيع الرواتب".

واضاف، ان "وزير مالية الاقليم لا يملك رؤية واضحة حول نسبة الاستقطاع من الرواتب، لكن رئيس الحكومة مسرور بارزاني اوصى وزارة المالية للبدء بتوزيع الرواتب".

واوضح، انه "في حال عدم وصول الاموال من بغداد فإن نسبة الاستقطاع من الرواتب ستكون اكثر من 18%.

جدير بالذكر ان موظفي اقليم كوردستان تسلموا خلال عام 2020، اربعة رواتب فقط لاشهر (1 و 2 و 3 و 9) بنسب استقطاع تتراوح بين 18% الى 21%.

وكان مجلس النواب قد اشترط في قانون الاقتراض عدم ارسال اية اموال الى اقليم كوردستان، الى ان تقوم حكومة الاقليم بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية وفق اتفاق مع شركة "سومو" المختصة بتصدير وبيع النفط العراقي.





ا.ح

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