2020/11/28 | 15:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 190 حالة عنف أسري في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 190 حالة عنف أسري في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).