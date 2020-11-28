بدء هطول الامطار على بغداد وبعض المحافظات

2020/11/28 | 15:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، يوم السبت هطول امطار غزيرة على محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال عطية خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان تطورات حالة الطقس مساء اليوم والليلة، تشمل غزارة الامطار على المدن التالية :

▪بغداد

▪ديالى

▪مركز وشرق الانبار

▪ميسان

▪واسط خصوصا شمالها

▪بابل

▪كربلاء

▪صلاح الدين

▪شمال البصرة

واضاف: ان الامطار في باقي المناطق ستكون مابين خفيفة الى متوسطة، كما ان المناطق التي لا يتوقع اي هطول للامطار الليلة:

▪نينوى

▪شمال وغرب الانبار

▪كركوك

▪دهوك ( هطول ثلجي على.



المرتفعات).

▪مناطق عديدة من اربيل .

وكانت وزارة الموارد المائية الاتحادية، قد حذرت في بيان، قيل يومين، من تعرض العراق يومي 28-29 من الشهر الحالي الى منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، مبينة : ان شدتها ستكون في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار ، مع ورود سيول من الحدود الشرقية.

وابلغت الوزارة مكتب رئيس مجلس الوزراء رسميا ، لتوجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لاستنفار جهودها الفنية والخدمية في القطاعات السكنية لمواجهة موجة الامطار المقبلة.

PUKmedia متابعة

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