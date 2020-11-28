أول تعليق دولي على أحداث الناصرية- عاجل

2020/11/28 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، على الأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس في مدينة الناصرية.

وقال هيكي في تغريدة عبر "تويتر": "ادين العنف ضد المتظاهرين في الناصرية والمدن الاخرى، ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللا مسؤول".

وأضاف: "أدعو السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين من الهجمات وتحقيق العدالة للضحايا".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي في الناصرية، بارتفاع حصيلة الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية لأحداث يوم أمس في مدينة الناصرية ارتفعت إلى 4 شهداء و90 جريحاً"، مبيناً أنه " من بين الجرحى 75 حالة طعن و15 حالة إصابة بطلق ناري".

وفي وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بياناً بشأن احداث محافظة ذي قار.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة ، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".

واضاف أن "الكاظمي أكد أن توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".

وتابع أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف"، لافتاً الى أن "بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

ودعا الكاظمي، بحسب البيان، "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر".

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