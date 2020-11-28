بالصور.. شوارع النجف ’’تطفح’’ بمياه الأمطار

2020/11/28 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

غرقت شوارع محافظة النجف بالمياه، اليوم السبت، في الساعات الأولى لسقوط الأمطار في المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "في الساعات الأولى لسقوط الأمطار في محافظة النجف، غرقت الشوارع بمياه الأمطار وارتفعت نسب المياه".

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