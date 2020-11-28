موقف وبائي “مثير”: اصابات كورونا في العراق تتلقى “ضربة قاسية” جديدة

2020/11/28 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجل العراق مجددًا انخفاضًا هائلا باعداد اصابات كورونا، وذلك بعد ايام من عودة تسجيل اصابات تفوق الألفي اصابة.

وبحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة اليوم السبت، فإنه تم تسجيل 1606 اصابات جديدة بكورونا، مقابل 2240 حالة شفاء جديدة.

وبلغت الوفيات المسجلة 33 حالة وفاة جديدة فقط.

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