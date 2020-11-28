السفير البريطاني يدين العنف ضد متظاهري الناصرية: ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل

2020/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادين العنف ضد المتظاهرين في الناصرية والمدن الاخرى.ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللا مسؤول.أدعو السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين من الهجمات وتحقيق العدالة للضحايا

ستيفن هيكي

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