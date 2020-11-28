رحالة مزعوم

2020/11/28 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى الفلسطينيون الأسبوع الماضي برجل أفريقي، يدعى شهيد ستكالا، زعم أنه جاء من جنوب أفريقيا إلى القدس سيرا على الأقدام، واستقبله رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، وانهال عليه بكلمات الإطراء التي لم تدم طويلا بعد انتشار منشور مغاير للحقيقة التي زعمها الرجل.

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