الغزي يُوجّه بالإسراع في إكمال مشاريع إعمار المناطق المُحرّرة

2020/11/28 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مصير قانون الجرائم الالكترونية وهل سيمرر في البرلمان بصيغته الحالية؟

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الخميس، عن مصير قانون الجرائم الالكترونية، فيما اشار الى أن هذا القانون يهدف للمحافظة على هوية الأنسان العراقي.

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