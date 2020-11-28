عواصف رعدية وامطار غزيرة وهطول ثلجي في بغداد وعدد من المحافظات

2020/11/28 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، السبت، الى تعرض مناطق عديدة من وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط لتيار غربي نشط وتصعيد عالي للرطوبة البنائية، مؤكدا ان ذروة الحالة ستكون اليوم والليلة وفجر الغد.

وحدد عطية في تدوينة على حسابه بفيسبوك، اليوم (28 تشرين الثاني 2020)، اخر تطورات حالة الطقس خلال مساء اليوم والليلة متوقع غزارة الامطار على المدن التالية :

بغداد

ديالى

مركز وشرق الانبار

ميسان

واسط خصوصا شمالها

بابل

كربلاء

صلاح الدين

شمال البصرة

باقي المناطق مابين خفيفة الى متوسطة.





مناطق لانتوقع اي هطول فيها الليلة

نينوى

شمال وغرب الانبار

كركوك

دهوك ( هطول ثلجي على المرتفعات)

مناطق عديدة من اربيل

ا.ح

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