اعتقال احد أبرز عناصر داعش شرقي الفلوجة

2020/11/28 | 15:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال احد ابرز عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش شرق الفلوجة.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها من اعتقال ابرز عناصر داعش دون وقوع أي مقاومة”.

وأضاف، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق”.

وأوضح، أن “المعتقل مطلوب وفق المادة 4/ ارهاب ويعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية لمشاركته مع عناصر عصابات داعش الاجرامية في مهاجمة القطعات العسكرية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”.



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