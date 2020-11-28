صحة الاقليم تقرر بشأن تمديد تعديل دوام المدارس

2020/11/28 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تمديد تعطيل الدوام المدرسي لمدة شهر آخر.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الدكتور خالص قادر المدير العام في الوزارة قوله: ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا ستجتمع مستهل الشهر المقبل، موضحا، ان وزارة الصحة تستعد لتقديم تقريرها الى اللجنة، بشأن مخاطر فايروس كورونا.

واضاف: ان مخاطر تفشي فايروس كورونا مازالت قائمة، بحسب تقييم الوزارة، مقترحا تمديد تعطيل الدوام المدرسي لمدة شهر آخر.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان قد اعلنت قبل شهر، تعطيل الدوام المدرسي تجنبا لانتشار فايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة‌

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