انجاز فريد لصحافي عراقي على مستوى العالم.. PUKmedia يكشف التفاصيل

2020/11/28 | 15:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق الباحث في الشأن الإقتصادي والمال والأعمال، الصحافي العراقي علي كريم إذهيب انجازاً فريدا على مستوى العالم باختيار صورته من قبل المركز الدولي للصحفيين ICFJ ، ليكون واحداً من بين 20000 ألف صحفي وصحافية من مختلف الجنسيات حول العالم ضمن فسيفساء لعام 2020.

ونظّم المركز الدولي للصحفيين ICFJ هذه الفعالية السنوية- حسب حديث إذهيب لـPUKmedia- باختيار صور أكثر من 20000 صحفي و صحافية من جميع أنحاء العالم في فسيفساء العام 2020.



مضيفاً: اختار المركز صورتي بصفتي صحافياً من العراق لتكون جزء من فسيفساء الشبكة التابعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للدفاع عن حقوق الصحفيين.

وينظم ICFJ هذه الفعالية بشكل سنوي لتكريم الصحفيين الذين يواصلون العمل الدؤوب والشجاع وكتابة المواد الصحافية بشكل محترف ويقوم بالاختيار الصور نظرًا للأعمال الصحافية التي قاموا بها ونتاجاتهم المكتوبة طول السنة".

ويعتبر إذهيب المولود في بغداد عام 1988 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون من كلية الإعلام بجامعة بغداد، من الصحافيين العراقيين الشباب المختصين في اعداد التقارير والبرامج والأخبار الاقتصادية، وعمل في العديد من الفضائيات والوكالات الإخبارية.

:يمكن رؤية فسيفساء العام 2020 من خلال الرابط أدناه:

The ICFJ Network Photo Mosaic | International Center for Journalists

PUKmedia / صلاح بابان/ السليمانية‌

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