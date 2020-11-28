القبض على ثلاثة أفراد بسبب صورة مع جثمان مارادونا

2020/11/28 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

اقتحمت الشرطة الأرجنتينية منازل 3 أشخاص، التقطوا صورة مع جثمان الأسطورة دييجو مارادونا، داخل مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن الموتى.

وتوفى مارادونا ظهر يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 60 عاما، بعد فترة صعبة مر بها نتيجة سوء حالته الصحية.

وجرت المداهمات بواسطة الشرطة، التي صادرت فيها 3 هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر "لاب توب"، ووحدة تخزين ملفات، وقمصان كانوا يرتدونها أثناء التقاط الصور.

وتم استدعاء الأفراد الثلاثة للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام، لكن لم يتم القبض عليهم لأن الجرائم المحتملة التي ارتكبت ليست جنائية.

وسيواجه الثلاثة بشكل مبدئي تهمة "انتهاك لحرمة جثمان متوفي وانتهاك حقوق شخصية"، بالتقاط صور لجثمان مارادونا داخل مقر شركة دفن موتى.

يشار إلى أن الثلاثة كانوا يعملون في الشركة، وتم تكليفهم بالاعتناء بجثمان دييجو، حيث تلقى الأفراد الثلاثة تهديدات عديدة بالقتل من قبل مشجعي "أرخنتيونس جونيوز" الذي كان يلعب مارادونا في صفوفه.





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