وفاة متظاهر أضرم النار في نفسه فجر اليوم في واسط

2020/11/28 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أفاد مصدر من محافظة واسط، اليوم السبت، بوفاة متظاهر متأثرا بجراحه، إثر إقدامه على إحراق نفسه في وقت مبكر من فجر اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهر الذي أقدم على إحراق نفسه، في وقت مبكر من فجر اليوم، في ساحة اعتصام محافظة واسط، إثر تحرك القوات الأمنية نحو الساحة لرفع خيام الاعتصام، توفي ظهر اليوم السبت".

وأضاف، أن "المتظاهر توفي في المستشفى نتيجة تأثره بمضاعفات الحرق".

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